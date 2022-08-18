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Хамзат Чимаев - про Усмана: Этот парень просто боится меня

В эти выходные нигериец проведет титульный поединок против Леона Эдвардса.
18 августа 2022 17:05
автор: Александр Бойченко

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман избегает очного поединка.

«Если Усман победит Эдвардса, то, думаю, он возьмет перерыв в карьере. Вероятно, он вообще уйдет из смешанных единоборств. Этот парень просто боится меня. Он все время говорит, что может закончить. Но я надеюсь, что он побьет Эдвардса, и я смогу с ним драться», — цитирует Чимаева американские СМИ.

Напомним, что противостояние Усмана и Эдвардса состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.

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