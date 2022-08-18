Леон Эдвардс: Я не считаю, что добился чего-то серьезного в ММА. Я хочу выиграть чемпионский пояс

Американский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс считает, что не добился серьезных результатов в ММА, несмотря на высокое положение в рейтинге.

«В целом я чувствую, что пока ничего серьезного в спорте не добился. Что-то мне удалось сделать, но это не сравнится с чемпионским поясом.

Теперь у меня есть возможность завоевать титул, я считаю себя лучшим в этом весе и хочу доказать, что это действительно так.

Я вправду не считаю, что добился чего-то серьезного, я ожидаю от себя большего, и это отсутствие серьезного результата заставляет меня усиленно тренироваться, чтобы выиграть чемпионский бой», — сказал Эдвардс английским СМИ.

Напомним, что противостояние Усмана и Эдвардса состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.