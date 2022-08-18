«Коринтианс» сообщил об очередном предложении трансфера из России

Бразильский клуб «Кориантианс», выступающий в местной серии А, сообщил о получении предложения из России о трансфере центрфорварда Матеуса Даво.

Об этом сообщают бразильские СМИ.

Сейчас центрфорвард находится в аренде в бразильском клубе второго дивизиона «Баия», за который забил восемь мячей в Серии В. Срок действия договора аренды истекает в конце декабря этого года. 23-летний Даво также ранее выступал за бразильские «Сан-Бернардо» и «Гуарани», американскую «Филадельфию».

Отметим, что в нынешнем составе «Коринтианса» выступают на правах аренды два игрока РПЛ - Юри Алберто (»Зенит») и Фабьен Бальбуэна (»Динамо»).