Уайт выступил против перехода Усмана в полутяжелый вес: Там выступают гребанные монстры

Президент UFC Дэйна Уайт выступил против того, что действующий чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман поднимался в полутяжелый вес.

«Это безумие. Он никогда не говорил мне об этом лично. Посмотрите на парней, которые соревнуются в полутяжелом весе.

На том же Прохазку, Тейшейру, Блаховича, Анкалаева. Эти парни гребанные монстры. Так что я думаю, что это плохая идея», — сказал Уайт американскому изданию.

В следующем поединке Усман встретится с Леоном Эдвардсом. Напомним, что противостояние бойцов состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.