Оливейра объяснил тактику Махачева в очном поединке: У него не будет права на ошибку

Экс-чемпион UFC в легком весе Шарлис Оливейра высказался о стиле россиянина Ислама Махачева перед очным поединком.

«Все, что он будет делать, это пытаться повалить меня на землю, вывести из строя мои ноги и постоянно толкать. Это то, что он всегда делает. Но в бою со мной Ислам не будет иметь права на ошибку. Особенность моего джиу-джитсу в том, что я использую любую возможность. Если она появляется, я заставляю противника постучать», — сказал Оливейра в подкасте на Ютуб-канале.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.