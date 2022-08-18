Эдвардс - об Усмане: Я не вижу в нем лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Американский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс высказался о своем ближайшего оппоненте в UFC - нигерийце Камару Усмане.

«Все эти разговоры о лучшем бойце p4p, я не вижу этого в Усмане. Дело не в его боях, не в его технике. Да, Камару хороший боец, он стал лучше. Я бы не пошел в бой вслепую, думая, что это просто еще один борец. Но я не вижу в нем лучшего бойца вне зависимости от весовой категории», — цитирует Эдвардса американские СМИ.

Напомним, что противостояние Усмана и Эдвардса состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.