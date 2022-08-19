Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Двалишвили выступил против возможного титульного боя со Стерлингом

В Эти выходные грузинский боец подерется с Жозе Альдо.
19 августа 2022 12:04
автор: Александр Бойченко

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался относительно возможного титульного поединка со своим спарринг-партнером, являющимся действующим чемпионом организации в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

— После победы над Жозе Альдо вам дадут титульный бой?

— Я думаю, что победитель боя с Альдо выйдет на титул, но мой брат Алджамейн Стерлинг сейчас является чемпионом, и я не хочу с ним сражаться, поэтому намерен испытать себя в чем-то другом, — заявил Двалишвили Mma.metaratings.ru.

В следующем поединке Стерлинг встретится с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. В апреле нынешнего года Алджамейн защитил титул чемпиона в легком весе против россиянина Петра Яна, победив раздельным решением.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Двалишвили выступил против возможного титульного боя со Стерлингом
В Эти выходные грузинский боец подерется с Жозе Альдо.
19.08.2022 12:04
ММА
автор: Александр Бойченко
Эдвардс - об Усмане: Я не вижу в нем лучшего бойца вне зависимости от весовой категории
Бойцы проведут очный поединок в эти выходные.
18.08.2022 23:05
ММА
автор: Александр Бойченко
Оливейра объяснил тактику Махачева в очном поединке: У него не будет права на ошибку
Поединок состоится в рамках UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
18.08.2022 22:00
ММА
автор: Александр Бойченко
Уайт выступил против перехода Усмана в полутяжелый вес: Там выступают гребанные монстры
В настоящее время нигериец является чемпионом в полусреднем весе.
18.08.2022 19:36
ММА
автор: Александр Бойченко
«Коринтианс» сообщил об очередном предложении трансфера из России
В летнее трансферное окно клубы РПЛ совершали сделки с бразильской командой.
18.08.2022 18:40
ММА
автор: Александр Бойченко
Леон Эдвардс: Я не считаю, что добился чего-то серьезного в ММА. Я хочу выиграть чемпионский пояс
В эти выходные американец сразится с Камару Усманом.
18.08.2022 18:10
ММА
автор: Александр Бойченко
Хамзат Чимаев - про Усмана: Этот парень просто боится меня
В эти выходные нигериец проведет титульный поединок против Леона Эдвардса.
18.08.2022 17:05
ММА
автор: Александр Бойченко
Жозе Альдо заявил, что завершит свою профессиональную карьеру после двух поединков
В скором времени бразилец подерется с Мерабом Двалишвили из Грузии.
18.08.2022 14:46
ММА
автор: Владислав Корегин
Чимаев назвал себя самой большой звездой UFC
В сентябре боец проведет поединок с Нейтом Диазом.
18.08.2022 14:18
ММА
автор: Владислав Корегин
Чимаев - о бое Усмана против Эдвардса: Они стали совершенно другими бойцами
Поединок состоится в эти выходные.
17.08.2022 22:40
ММА
автор: Александр Бойченко
6-й тур РПЛ с дерби «Динамо» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре.
Черчесов может спать спокойно! Как русский тренер-легионер одной ногой шагнул в группу Лиги Европы
В раунде плей-офф ЛЕ венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова не оставил шансов ирландскому «Шемроку» (4:0).
«Фигурка» вернулась! Как юниоры Тутберидзе и Плющенко открыли сезон в Новогорске
После летних каникул российские фигуристы вернулись на соревновательный лед: в Подмосковье начались контрольные прокаты юниорской сборной.
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика