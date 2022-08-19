Двалишвили выступил против возможного титульного боя со Стерлингом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался относительно возможного титульного поединка со своим спарринг-партнером, являющимся действующим чемпионом организации в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

— После победы над Жозе Альдо вам дадут титульный бой?

— Я думаю, что победитель боя с Альдо выйдет на титул, но мой брат Алджамейн Стерлинг сейчас является чемпионом, и я не хочу с ним сражаться, поэтому намерен испытать себя в чем-то другом, — заявил Двалишвили Mma.metaratings.ru.

В следующем поединке Стерлинг встретится с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. В апреле нынешнего года Алджамейн защитил титул чемпиона в легком весе против россиянина Петра Яна, победив раздельным решением.