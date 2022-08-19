«Мне все равно, что у тебя нет поражений». Масвидаль - о победителе боя Усман - Эдвардс

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль поделился мнением относительно титульного боя в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Леоном Эдвардсом.

«Честно говоря, я не вижу здесь победы Эдвардса. Это бой, и все может случиться. Никто в этом виде спорта не гарантирует победы. И мне все равно, что у тебя нет поражений. Это всего лишь вопрос времени.

Усман более разносторонний. В конце концов, все сводится к борьбе. У Леона лучше работа ног, может быть, у него больше разнообразия в атаках, но борьба Усмана в какой-то момент его поймает. Так было со многими парнями. Думаю, победит Усман», — цитирует Масвидала американские СМИ.

Напомним, что противостояние Усмана и Эдвардса состоится в рамках турнира UFC 278. В первом бою между спортсменами победу одержал нигериец единогласным решением судей в декабре 2015-го года.