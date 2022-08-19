Физиев считает, что Оливейра не сможет удивить Махачева: Он борется с Хабибом каждый день

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев высказался о фаворите титульного боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я бы сказал, что у Махачева больше шансов, примерно 60/40 в его пользу. Это мое личное мнение. Ислам очень хорош на земле, он сильнее. Думаю, это ему больше подходит, как Хабибу. Он дерется с Хабибом каждый день, так что в грэпплинге его ничем не удивить.

Но надо помнить, что Оливейра — чертов гангстер, он будет опасен каждую секунду боя», — цитирует Физиева английские СМИ.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.