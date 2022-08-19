Грузин Двалишвили назвал Яна незначимым соперником

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили отказывается драться в ближайшем будущем с россиянином Петром Яном.

«Не думаю, что этот бой реален, потому что у меня много других планов. Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерется с бойцом из топ-15 Шоном О'Мэлли? Сейчас я дерусь с третьим номером Жозе Альдо, который идет на серии из трех побед. У меня серия из семи побед. Почему я должен встречаться с ним после победы над 14-м номером рейтинга? Я не должен драться с Петром Яном. Я должен драться с кем-то более значимым», - приводит слова Двалишвили Mma.metaratings.ru.

Бой Двалишвили и Альдо пройдет 21 августа на UFC 278 в американском Солт-Лейк-Сити, а поединок Яна и О'Мэлли состоится 22 октября спустя два эвента в Абу-Даби (ОАЭ).

Добавим, что Ян занимает первое место в рейтинге UFC среди легчайшего веса, а Двалишвили - шестое.