Грузинский боец UFC Двалишвили сравнил себя с Хабибом

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сравнил себя с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, Хабиб намного лучше меня, но у нас схожие стили. Мне нравится переводить соперника в партер и контролировать его сверху. Для победы судейский решением это лучше.

Что касается папахи, то да, у кавказских народов есть такая традиция. Я просто хочу показать людям откуда я и какие у нас традиции. Я кавказец, а не выходец из Советского Союза. Мы крутые люди, которые уважают свои традиции, это я и хочу показать», — приводит слова Двалишвили MMA. Metaratings.

На счету Двалишвили 18 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед. В ночь с 20 на 21 августа боец проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 278.