Чемпион АСА Расулов: Оливейра - опасный боец, но он может сломаться после нокдаунов

Чемпион АСА в тяжелом весе Салимгерей Расулов назвал фаворита в титульном бою за звание чемпиона в легком весе между Чарльзой Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Думаю, что Ислам выиграет. Он — очень грамотный боец. В его углу будет Хабиб Нурмагомедов. Не менее грамотный. У Ислама есть все: стойка, борьба, грэпплинг. Оливейра — сам опасный боец. Но он может сломаться после многочисленных нокаутов и нокдаунов. Я очень рассчитываю на то, что Ислам выиграет», — заявил Расулов Mma.metaratings.ru.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.