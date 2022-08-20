Адесанья: Усман выглядит непобедимым, но Эдвардс заслужил титульный бой

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о титульном поединке в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, который состоится в эти выходные.

«Самая большая угроза правлению Камару Усмана — это Леон Эдвардс. Я ставлю на Камару, потому что знаю его потенциал и то, как усердно он работает. Но опять же, Леон мой приятель. Мне нравится Леон, и когда мы были в Лондоне, он заботился о нас.

Победить «нигерийский ужас» будет очень тяжело. Он настоящий кошмар для соперников. Усман выглядит непобедимым, но Леон заслужил свой титульный бой», — сказал Адесанья в видео на своем канале в YouTube.

Напомним, Усман – чемпион UFC в полусреднем весе. Нигериец не знает поражений с 2013 года. Что касается Эдвардса, то британец – первый номер рейтинга и идет на победной серии из 9 боев кряду.

Добавим, что поединок Усмана и Эдвардса пройдет 21 августа и возглавит турнир UFC 278.