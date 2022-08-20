Джамал Хирн: Анкалаев хороший, но чертовски скучный боец

Американский боец UFC Джамал Хирн высказался о бойцовских качествах российского полутяжеловеса Магомеда Анакалаева, который идет на серии из девяти побед подряд.

«Магомед, безусловно, хороший боец. И теперь, после того как я отдал ему должное, я могу продолжать говорить все, что думаю. Да, он хороший, но чертовски скучный боец. Ничего не делает, просто держит дистанцию, делает пару ударов и ждет. Если вы приблизитесь к нему, он вступит в борьбу», — цитирует Хилла американские СМИ.

Добавим, что в данный момент чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории является чех Иржи Прохазка. Что касается Анкалаева, то россиянин занимает четвертое место в дивизионе. Выше него располагаются лишь Александр Ракич и Ян Блахович.