«Мне насрать на него»: чемпион UFC Усман – про Хамзата Чимаева

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался в адрес Хамзата Чимаева. По словам нигерийца, его не интересует тема возможного поединка с уроженцем Чечни, поскольку сейчас он думает о противостоянии с Леоном Эдвардсом.

«Я вообще не думаю о нем. Мне насрать на этого парня. Сейчас я беспокоюсь только о Леоне Эдвардсе. Леон – самый большой и самый крутой парень в дивизионе. Я должен выйти в октагон и убить этого гиганта. Это все, что меня беспокоит», – заявил Усман американскому ТВ.

Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что Чимаев получит титульный бой, если победит американца Нейта Диаса. Напомним, представитель Швеции сразится с ветераном ММА 11 сентября.

Что касается Усмана, то действующий чемпион проведет бой с Эдвардсом 21 августа.