Эдвардс нокаутировал Усмана на последней минуте титульного боя и завоевал пояс в полусреднем весе

Американский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс нокаутировал 35-летнего нигерийца Камару Усмана в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.

На последней минуте пятого раунда Эдвардс нокаутировал Усмана хай-киком. Таким образом, Леон Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец победил Колби Ковингтона единогласным решением судей, а Эдвардс таким же образом одолел Нейта Диаза.

Напомним, что оба бойца встречались друг с другом во второй раз в карьере. Первый поединок прошел в декабре 2015-го года в Орландо (США). Тогда победу отдали нигерийцу единогласным решением судей.