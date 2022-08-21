«Скоро увидимся, пацан». Чимаев поздравил Эдвардса с победой над Усманом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к американцу Леону Эдвардсу после его победы нокаутом над 35-летним нигерийцем Камару Усманом.
«Поздравляю, Леон Эдвардс. Скоро увидимся, пацан», — написал Чимаев в своих социальных сетях.
На последней минуте пятого раунда Эдвардс нокаутировал Усмана хай-киком. Таким образом, Леон Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец победил Колби Ковингтона единогласным решением судей, а Эдвардс таким же образом одолел Нейта Диаза.