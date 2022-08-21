Следующим соперником Фергюсона станет Джинлианг из Китая

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, с кем проведет свой следующий поединок американский боец Тони Фергюсон.

Отметим, что в последний раз 38-летний спортсмен выходил в октагон в мае этого года. Тогда он уступил нокаутом своему соотечественнику Майклу Чендлеру. Его следующий бой состоится 10 сентября на турнире UFC 279.

– О, я могу сказать с кем он дерется? Дело сделано, контракт подписан. Это Ли Джинлианг, – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 278.

Добавим, что в своей карьере Фергюсон одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Что касается Джинлианга, то на счету 34-летнего китайца 19 побед и семь поражений.