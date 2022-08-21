«Усман провел идеальный бой». Дэйна Уайт высказался о победе Эдвардса в титульном поединке

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о победе британского бойца Леона Эдвардса над Камару Усманом в титульном бою за звание чемпиона полусреднего дивизиона.

«Что я думаю о бое между Усманом и Леоном? Я думал, что Усман провел идеальный бой. Безумие. Я слышал, как Роган, Аник и ДиСи говорили, что должен сделать Леон. И как только они это сказали, он сделал хай-кик.

Считаю ли я это одной из самых шокирующих развязок титульного боя в истории UFC? Да потому, что в этом поединке для Усмана на кону было многое. Усман был абсолютно уверен в себе. У него был идеальный бой, который, возможно, не понравился фанатам», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец победил Колби Ковингтона единогласным решением судей, а Эдвардс таким же образом одолел Нейта Диаза.

Напомним, что оба бойца встречались друг с другом во второй раз в карьере. Первый поединок прошел в декабре 2015-го года в Орландо (США). Тогда победу отдали нигерийцу единогласным решением судей.