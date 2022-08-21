Макгрегор отреагировал на досрочную победу Эдвардса над Усманом в титульном бою

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил британца Леона Эдвардса после его победы над 35-летним нигерийцем Камару Усманом.

«Потрясающая сцена! Это стоит увидеть. Огромные поздравления Леону! Действительно хороший, крепкий и преданный боец смешанных единоборств! Второй единственный чемпион UFC в Великобритании! Невероятно! Поздравляю, приятель!» — написал Макрегор в соцсетях.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец победил Колби Ковингтона единогласным решением судей, а Эдвардс таким же образом одолел Нейта Диаза.

Напомним, что оба бойца встречались друг с другом во второй раз в карьере. Первый поединок прошел в декабре 2015-го года в Орландо (США). Тогда победу отдали нигерийцу единогласным решением судей.