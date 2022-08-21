Усман прокомментировал поражение в титульном бою от Эдвардса

Бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман прокомментировал поражение нокаутом от британца Леона Эдвардса в 5-м раунде на турнире UFC 278.

«Иногда чемпионы лажают. Но мы оправимся и получим возмездие», — написал Камару Усман в своих соцсетях.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец победил Колби Ковингтона единогласным решением судей, а Эдвардс таким же образом одолел Нейта Диаза.

Напомним, что оба бойца встречались друг с другом во второй раз в карьере. Первый поединок прошел в декабре 2015-го года в Орландо (США). Тогда победу отдали нигерийцу единогласным решением судей.