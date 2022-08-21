Хабиб - о поражении Усмана: Это ММА, секунду проморгал - и все

Российский боец-тяжеловес Хабиб Нурмагомедов поделился своими эмоциями от результата боя между нигерийцем Камару Усманом и англичанином Леоном Эдвардс.

«Был удивлен и расстроен. С Камару у меня хорошие отношения. Тяжело было наблюдать, как лучший боец мира «улетел» в нокаут за 50 секунд до конца боя. Но это бои, это ММА. Секунду проморгал и все. Когда эмоции утихнут, я свяжусь с Усманом. Насколько мне известно, сейчас идет работа над третьим поединком. Камару может выиграть у Эдвардса. Но после таких нокаутов тяжело восстанавливаться», - приводит слова Хабиба mma.metaratings.ru.

Напомним, Эдвардс одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Поединок проходил в рамках турнира промоушена в американском Солт-Лейк Сити.