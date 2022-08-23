Конор Макгрегор вернется в UFC в 2023 году

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется в октагон в 2023-м году.

Об этом сообщил менеджер бойца Тим Симпсон.

«Конор находится на пути к своему большому возвращению в следующем году. Нога еще заживает, но Макгрегор уже тренируется как сумасшедший — по два раза в день. Конор собрал для тренировок всю свою команду — физиотерапевтов, фитнес-тренеров, спарринг-партнеров, тренеров. Он старается изо всех сил. Времени осталось немного, и нога полностью восстановится», — цитирует Симпсона английские СМИ.

Напомним, за всю карьеру в ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.