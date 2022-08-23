UFC планирует организовать бой Рахмонова против Томпсона

UFC намерен организовать поединок между непобежденным казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном.

Об этом сообщает известный журналист Ариэль Хельвани в соцсетях.

По данным обозревателя, промоушен начал разрабатывать данный поединок, однако контракт на его проведение еще не подписан.

Рахмонов провел 16 боев в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 27-летний казахстанский спортсмен одолел Нила Магни во втором раунде.

Что касается Томпсона, то он одержал 16 побед, потерпел шесть поражений и еще один поединок завершился вничью.