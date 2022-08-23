Экс-боец UFC Эванс оценил шансы Диаза на победу в бою с Чимаевым

Бывший боец UFC Рашад Эванс объяснил, что необходимо сделать американцу Нейту Диазу, чтобы рассчитывать на победу в поединке со шведом Хамзатом Чимаевым.

«В этом бою ничего не решено. Нейт Диаз — один из тех парней, которые преображаются, когда в них не веришь. Он по-прежнему очень техничен, но сказывается тот факт, что он редко дерется.

Если ему удастся нивелировать этот аспект, провести тренировки максимально приближенные к реальному бою, то Нейт мог бы устроить отличный бой», — цитирует Эванса американские СМИ.

Напомним, 28-летний Чимаев выступает под флагом Швеции. На его счету пять побед в UFC и ни одного поражения. Что касается Диаса, то 37-летний американец идет на двух поражениях кряду, а бой против Чимаева, скорее всего, станет последним для него в этой лиге.