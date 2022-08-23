«Все знают об этом». Нобоа - о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал ситуацию с возможным переходом в ЦСКА в ближайшее время.

«Во-первых, я давно давал это интервью. Во-вторых, все знают, что я ответил «да» на предложение, которое мне сделал ЦСКА. Но «Сочи» меня не отпускает. Об этом все знают, это не новость», — цитирует Нобоа Metaratings.

Ранее Нобоа ретвитнул пост с текстом: «ЦСКА хочет подписать Кристиана Нобоа на два года, игрок уже ответил согласием.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 81 матч, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.