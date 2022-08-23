Усман - о поражении Эдвардсу: Все грустят по этому поводу больше меня

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал поражение от британца Леона Эдвардса в титульном бою за звание чемпиона дивизиона.

«Все отлично. Это был просто удар. Это был большой успех.

Все грустят по этому поводу больше меня, у людей больше эмоций. Но для меня это хорошо, потому что я узнал, что люди заботятся обо мне и переживают.

У меня есть редкая возможность. Теперь я могу показать людям, что могу падать и снова вставать. Я взбудоражен», — сказал Усман TMZ.

Напомним, Эдвардс одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Поединок проходил в рамках турнира промоушена в американском Солт-Лейк Сити.