Владимир Минеев назвал имена возможных следующих соперников

Чемпион Fight Nights Global, российский боец Владимир Минеев ответил на вопрос о возможных следующих соперниках по промоушену.

«Кого вижу потенциальным соперником? Ну, Шара Буллет, Вагабов — в 88 килограммов. Есть еще Артур Алибулатов, но, как мне кажется, ему нужна еще одна громкая победа. Сегодня еще с утра слышал, что Бархударян «возбуждался» по поводу кикбоксинга. Однако, он в бою против Вагабова так неубедительно смотрелся в стойке, что я в его кикбоксинг теперь не особо верю…» — заявил Минеев Ютуб-каналу AMC Fight Nights.

В ходе профессиональной карьеры 32-летний Владимир Минеев провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один раз его бой завершился вничью. В последний раз россиянин встречался с Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights в Сочи (Россия) в октябре 2021-го года, победив того техническим нокаутом в третьем раунде.