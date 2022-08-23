Гилберт Бернс: Ковингтон не может свободно двигать шеей после нападения Масвидаля

Бразильских боец смешанных единоборств Гилберт Бернс рассказал, в каком состоянии сейчас находится американец Колби Ковингтон после нападения Хорхе Масвидаля в одном из ночных клубов.

«Колби получил очень серьезные травмы, когда Масвидал исподтишка напал на него. Он перенес операцию и, насколько я знаю, сможет вернуться не раньше марта. По слухам, он был в очень плохом состоянии. Его шея была повреждена, что-то случилось с нервом. Колби не может свободно двигать шеей. Похоже, у него вновь сломана челюсть. Операция не прошла благополучно. Сейчас он не тренируется. Я все это слышал от парней, которые хорошо его знают», – цитирует Бернса американские СМИ.

Напомним, что 5 марта бойцы провели между собой очный поединок в рамках турнира UFC 272 в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов – судьи отдали единогласную победу 34-летнему Ковингтону.

Спустя время после турнира Масвидаль решил наказать обидчика за то, что тот позволил себе оскорбить его детей и семью.