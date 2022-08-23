Менеджер Хабиба: Когда он в последний раз выигрывал, Обама был президентом США

Известный менеджер в сфере ММА Али Абдель-Азиз высказался о перспективах Конора Макгрегора получить титульный бой сразу после возвращения в промоушен.

«В последний раз Конор побеждал, когда Барак Обама еще был президентом Соединенных Штатов. Макгрегор популярен, потому что теперь он боец на фронтах Твиттера. В последний раз, когда он дрался, он не показал, что достоин титульного боя», — сказал Абдель-Азиз американским СМИ.

Напомним, за всю карьеру в ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.