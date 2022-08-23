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Шлеменко высказался о поединке с Александром Емельяненко

В последний раз Емельяненко дрался по правилам ММА в ноябре 2021 года.
23 августа 2022 20:05
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не горит желанием выходить в клетку с российским тяжеловесом Александром Емельяненко. Об этом он заявил в интервью MMA.metaratings.ru.

«Мне вообще не хочется с ним драться. На данный момент он в опасности. Все, что он делает, это не проходит просто так. Можно даже найти старые видео, где он в молодости говорит даже по-другому. Многие скажут: «да это из-за пропущенных ударов в голову». Но это не из-за них, это все из-за зеленого змея, который был пропущен в голову из бутылок», – сказал Шлеменко.

Напомним, крайний поединок по правилам ММА Емельяненко провел в июле 2020 года. В том бою он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Долгое время Александр отсутствовал на спортивной арене, и вернулся через полтора года, уступив бразильскому средневесу Марсио Сантосу.

источник: Mma.metaratings.ru
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