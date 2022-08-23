Усман заявил, что проведет третий бой против Эдвардса в начале 2023 года

Нигерийский боец ММА Камару Усман ответил на вопрос о третьем поединке с британцем Леоном Эдвардсом.

«Бой состоится в начале следующего года. Я пытался добиться боя в конце 2022 года, но, по всей видимости, это случится только в начале следующего. Я хочу сразиться с ним в Англии», – заявил нигериец американскому телеканалу.

Напомним, Камару Усман проиграл Леону Эдвардсу нокаутом в четвертом раунде. Это случилось на турнире UFC 278. Таким образом, нигериец потерял титул в полусреднем весе. К слову, первый бой Усмана и Эдвардса завершился в пользу экс-чемпиона по решению судей.