Шлеменко заявил, что поп-ММА пропадет без нецензурной речи

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил свое отношения к поп-ММА.

«Это другой рынок, там сейчас есть и профессиональные спортсмены. Обобщать здесь не нужно. Людям, которые смотрят поп-ММА, не так интересны бои, как движуха вокруг них, беспредел и грязь. Я бы убрал оттуда матерные слова, драки и всякую нечисть. Это может выйти за пределы шоу. А это уже уголовные преступления. Основная масса, которая смотрит поп-ММА – это не сильные люди. Сейчас на меня накинутся хейтеры. Но если мы начнем применять к промоушенам цензуру, то они пропадут», - приводит слова Шлеменко Mma.metaratings.ru.

Шлеменко был чемпионом Bellator в среднем весе с февраля 2013 по сентябрь 2014 годов и провел за это время три защиты титула. В настоящий момент 38-летний спортсмен готовится к поединку с Александром Иличем на RCC 12. Данный бой состоится 26 августа в Екатеринбурге.

Добавим, что в поп-ММА выступают в том числе шоумен Никита Джигурда, депутат Государственной Думы Виталий Миланов и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова.