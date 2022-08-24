Оливейра нацелен на бой Макгрегором в Бразилии

Обязательный претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о своих планах на бой с бывшим обладателем пояса в данной категории Конором Макгрегором.

«Мне нравится такой ход событий. Это было бы идеально. Мы просили провести этот бой в Бразилии, надеюсь, все получится», - приводит слова Оливейры американские СМИ.

Напомним, что Оливейра 22 октября оспорит с россиянином Исламом Махачевым титул чемпиона в легком весе, который бразилец утратил, не сдав вес перед победным поединком с Джастином Гэйджи.

Макгрегор последний раз выходил в октагон 10 июля, когда проиграл из-за травмы ноги Дастину Порье.