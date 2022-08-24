Рафаэль Физиев может провести бой против Джастина Гэтжи на турнире UFC 282

Киргизский боец ММА Рафаэль Физиев попросил руководство UFC устроить ему поединок против американца Джастина Гэтжи.
Как сообщают зарубежные СМИ, промоушен ответил согласием и намерен организовать встречу на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), который пройдет 12 декабря.
Напомним, 29-летний Физиев идет на победной серии из шести боев кряду. В крайнем поединке он одолел экс-чемпиона UFC в легком весе Рафаэля дос Саньоса. Что касается Гэтжи, то 33-летний американец дважды дрался за титул, но оба раза потерпел неудачу. В крайнем поединке он уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.
источник: «Советский спорт»