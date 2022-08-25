Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед очным поединком на турнире RCC 12

Стали известны результаты взвешивания российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и представителя Сербии Александра Илича перед очным поединком на турнире RCC 12.

Отметим, что весы под обоими спортсменами показали одинаковый результат – 84,15 кг.

Напомним, бой между Шлеменко и Иличем состоится 26 августа в Екатеринбурге. В своей карьере 38-летний россиянин одержал 61 победу и потерпел 13 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Илича, то на счету 33-летнего серба 13 побед и 5 поражений.