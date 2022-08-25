Оливейра заявил, что он согласился подраться с Махачевым для дальнейшего боя с Макгрегором

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что он принял предложение подраться с Исламом Махачевым ради того, чтобы после этого встретится с Конором Макгрегором.

«Бой с Макгрегором был бы идеальным. Я попросил UFC провести этот бой в Бразилии, и я надеюсь, что это сработает. Я верю, что бой состоится. Это единственная причина, по которой я согласился драться с Махачевым. Чем больше у меня побед, тем больше у меня шансов сразиться с Конором», — сказал Оливейра испанским СМИ.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.