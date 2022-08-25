Штырков уверен, что Петр Ян вновь станет чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец ММА Иван Штырков выразил уверенность, что Петр Ян в ближайшее время вернет чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«Не хочется говорить, что это легкие деньги для Пети. Если он снова разбудит в себе голод, то О’Мэлли для него не опасен. Петр точно будет чемпионом. Не вижу в дивизионе того, кто сможет его побить. О’Мэлли — проект UFC. Пете надо вернуться на победную серию. Для пиара — отличный бой. В UFC понимают, что это будет хорошее событие, просто так такое противостояние не стали бы делать», – сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

На счету О’Мэлли 17 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок признан несостоявшимся.

Что касается российского бойца, то он провел 19 поединков, одержав 16 побед и потерпев три неудачи. В крайнем бою он уступил американцу Алджамейну Стерлингу в реванше.