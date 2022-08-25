Штырков одним словом описал состояние Александра Емельяненко после запоя

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил текущую физическую форму Александра Емельяненко перед боксерским поединком с Вячеславом Дациком.

«Вы понимаете, из какого состояния Александра вывели не так давно. То, что он сейчас делает, и какой образ жизни ведет – это чудо.

И оно сделано людьми, которые в него поверили. Потому что то состояние, в котором он находился, я бы назвал его предсмертным.

Если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения и многих его пагубных влияний, то это состояние инвалида», – сказал Штырков боксерской организации.

Напомним, бой пройдет 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.