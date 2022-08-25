Оливейра - о подготовке к Махачеву: Хотите воевать - война придет к вам

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о подготовке к бою с россиянином Исламом Махачевым. Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если вы хотите мира, тогда будет мир. Если вы хотите воевать - война придет к вам. Это наш девиз. Это то, чем мы занимаемся в зале — работаем изо всех сил. Так было, так и будет - это наш метод. Я слышал, бойцы говорят, что им нужно около недели, чтобы начать. приходите к нам, и мы справимся с задачей за один день», — цитирует Оливейру американские СМИ.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.