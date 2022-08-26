Чарльз Оливейра: Будьте уверены, бой с Махачевым завершится в первом раунде

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра поделился мнением по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

Отметим, что бой между спортсменами состоится в ночь на 23 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. На кону будет стоять титул промоушена в легком весе.

– Конечно, Махачев постарается перевести в партер как можно быстрее, чтобы не позволить мне работать ногами. Думаю, что он попытается меня измотать и победить сабмишеном. Однако меня не волнует тактика моего соперника. Мне важнее, что покажет Оливейра. Будьте уверены, бой с Махачевым завершится в первом раунде, – сказал Оливейра в интервью бразильском YouTube-каналу.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.