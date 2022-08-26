Даниэль Кормье: Для Диаза Чимаев – просто очередной боец

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением о американском бойце Нейте Диазе.

Отметим, что в сентябре 37-летний спортсмен проведет поединок с Хамзатом Чимаевым.

– Нейт Диаз – парень, который всегда дрался со всеми. О его поединке с Чимаевым хочется сказать то, что на бумаге это выглядит как какое-то несоответствие. Такая же ситуация была с Макгрегором, когда Нейту быстро дали возможность с ним подраться. Большинство назовет Чимаева опасным соперником, однако Диаз этого не видит – для него он просто очередной боец, – сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.