Оливейра – Махачеву: Ты говоришь с лучшим финишером в истории UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего титульного поединка с россиянином Исламом Махачевым.

Ранее бразилец заявил, что финиширует Ислама в первом раунде.

«На самом деле, прямо сейчас вы разговариваете с лучшим финишером в истории UFC. Все вокруг говорят, что Ислам может провести тейкдаун, завалить меня, обезвредить в партере и все такое. Я требую уважения. Ты разговариваешь с лучшим финишером в истории UFC», — сказал Оливейра бразильским СМИ.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.