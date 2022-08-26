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Тренер Эдвардса - Масвидалю: Крысеныш, твое время тоже придет

Ранее Хорхе вызвал на бой нового чемпиона UFC в полусреднем весе.
26 августа 2022 17:38
автор: Александр Бойченко

Дэйв Ловелл, тренер нового чемпиона UFC в полусреднем весе, ответил американскому бойцу Хорхе Масвидалю после того, как тот вызвал своего подопечного на титульный бой.

Как ты уже знаешь, Леон уже давно двигался к вершине, – сказал Ловелл американским СМИ. И он пытался достичь высоты, и каждый раз, когда он это делал, его отбрасывали, отбрасывали, отбрасывали назад. Но теперь он поднялся на вершину. Теперь он может быть тем, кто на вершине горы отбрасывает людей. Ну, для начала, мистер Масвидаль, ты можешь встать в конце очереди.

Масвидаль, ты, крысеныш, и твое время тоже придет, но мы придираемся к нашим условиям. Точно так же, как ты сказал Леону ждать в конце очереди, теперь подожди, приятель, потому что Леон на вершине горы.

Противостояние Эдвардса и Масвидала проистекает из печально известного инцидента, произошедшего на турнире UFC в Лондоне в 2019 году. Масвидал, несколькими минутами ранее нокаутировавший Даррена Тилла в главном событии вечера, давал интервью, когда Эдвардс прервал его. Они обменялись парой фраз, после чего Масвидал вышел из кадра и, со словами: «Подойди сюда и скажи это мне в лицо», направился за Эдвардсом, который ранее ночью победившим Гуннара Нельсона. Несмотря на то, что Эдвардс вел себя сдержано, Масвидал нанес короткую комбинацию ударов, после чего вмешалась служба безопасности промоушена.

Напомним, Эдвардс завоевал титул чемпиона в бою с нигерийцем Камару Усманом. Оба бойца встречались друг с другом во второй раз в карьере. Первый поединок прошел в декабре 2015-го года в Орландо (США). Тогда победу отдали нигерийцу единогласным решением судей.

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