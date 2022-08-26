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Владимир Минеев назвал имя следующего соперника

Россиянин проведет поединок 16 сентября в Элисте.
26 августа 2022 19:06
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев назвал имя следующего соперника и дату проведения противостояния.

Минеев проведет поединок против боснийца Эрко Джуна по правилам кикбоксинга 16 сентября в рамках Кубка Лотоса в Элисте.

«Друзья, я соскучился по зарубе в стойке. И, когда мне представилась возможность оторваться по моим любимым правилам, я, конечно, принял этот вызов», – написал Минеев в социальной сети.

В ходе профессиональной карьеры 32-летний Владимир Минеев провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел одно поражение и один раз его бой завершился вничью. В последний раз россиянин встречался с Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights в Сочи (Россия) в октябре 2021-го года, победив того техническим нокаутом в третьем раунде.

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