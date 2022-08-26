Оливейра обвинил команду Махачева во лжи из-за того, что очный поединок пройдет не в Бразилии

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра обвинил команду россиянина Ислама Махачева во лжи после того, как промоушен решил организовать титульный поединок в Абу-Даби (ОАЭ) вместо Бразилии.

«Они очень много говорили о том, чтобы принять бой, но это ложь. Если бы они согласились драться в Бразилии, мы бы встретились в январе.

Я много раз упоминал кард в Рио. Их сторона говорила, говорила и говорила, но они приняли бой там, где посчитали нужным.

Ничего страшного. Восьмиугольник одинаков во всем мире, в любой стране. Чарльз будет готов на 100%», — сказал Оливейра американским СМИ.

Напомним, что ранее Оливейра владел титулом в легком дивизионе UFC, но лишился его из-за проваленной сгонки веса. В своей карьере 32-летний бразилец одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение.