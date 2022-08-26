Дос Аньос - о бое с Хабибом: Он мне вообще урона не нанес. Спустя 40 дней я провел другой поединок

Бразильский легковес Рафаэль дос Аньос вспомнил подготовку к бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2014-м году. Боец признался, что Хабиб не нанес ему существенного урона.

«Перед этим боем я вообще не тренировал грэпплинг, только тайский бокс, удары, а Хабиб — лучший грэпплер в истории UFC.

И через 40 дней после того боя я уже дрался в следующем — иными словами, никакого урона он мне не нанес вообще.

Если бы я хорошо тренировался, если бы было больше борьбы, я бы выступил лучше», — сказал Дос Аньос Brazilian MMA Legends.

Поединок между бойцами состоялась в апреле 2014-го года в Орландо (США). Хабибу присудили победу единогласным решением судей.