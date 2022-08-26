Исмаилов вызвал Штыркова на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вызвал на боксерский поединок соотечественника Ивана Штыркова. Это произошло после того, как Иван победил на турнире RCC 12 Насрудина Насрудинова.

Поединок завершился уже в первом раунде после того, как Штырков провел успешную атаку с последующим добиванием локтями.

После этого успеха Штырков одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах. В еще двух случаях он проиграл и один раз поединок завершился вничью.

Исмаилов и Штырков проводили поединок по правилам ММА в декабре 2020-го года. Дагестанский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.