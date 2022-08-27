Шон О’Мэлли: Диаз прикончит Чимаева в пятом раунде

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли попытался спрогнозировать исход боя между шведом с чеченскими корнями Хамазтом Чимаевым и представителем США Нейтом Диазом.

«Нейт прикончит Чимаева в пятом раунде. Я мог бы поставить деньги на такой исход. Диаз нокаутирует уставшего соперника. Да, это будет финиш в пятом раунде. Конечно, если бы я думал головой, то поставил бы на Чимаева. Но я доверяю своему сердцу, поэтому предскажу победу Диаза в пятом раунде», - сказал О’Мэллт в своем шоу на YouTube.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит возможность сразиться за титул.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.