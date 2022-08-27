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Даниэль Кормье: Чимаев – лузер. Теперь ему надо провести еще один бой, чтоб получить титульник

Уроженец Чечни может подраться с Колби Ковингтоном.
27 августа 2022 11:05
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил положение Хамзата Чимаева.

По его словам, уроженец Чечни стал дальше от титульного боя, поскольку чемпион лиги Камару Усман проиграл британцу Леону Эдвардсу и запросил реванш.

«Хамзат был основным претендентом на чемпионский бой, ему надо было только пройти Нейта Диаса. Но теперь, когда Эдвардс победил Усмана, нас ждет трилогия, а Хамзат стал настоящим лузером.

Впрочем, мне интересно, кто же будет его следующим соперником? Ковингтон?», – заявил Кормье американским СМИ.

Ранее Усман заявил, что может провести третий бой в начале 2023 года. Что касается Чимаева, то он подерется с Диасом 11 сентября на UFC 279.

источник: «Советский спорт»
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